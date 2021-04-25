周六NBA常規賽76人連續第二場作客公鹿，剛失落東岸一哥寶座的76人，上仗在艾比迪（Joel Embiid）奮戰下仍不敵公鹿，今仗這位明星中鋒因肩傷缺陣，76人更變得不堪一擊，外線禁區同告失守，被「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）拿下24分14籃板和7助攻，最後被大炒38分慘輸94:132，吞下四連敗。

76人上仗靠艾比迪在內線制衡字母哥上演長人對決，只是他整晚手感欠佳，但76人最後只輸7分。不過他今戰因右肩酸痛未有上陣，加上賓西蒙斯（Ben Simmons）亦因身體不適缺陣第四場，76人禁區即被字母哥任意踐踏，他帶領公鹿在76人內線拿下48:28的分數，而他上半場就獨取11分12籃板。球隊外線同樣失守，公鹿今仗整體命中率高達51.6％。他們上半場仍能守住公鹿落後40:50，下半場卻猶如中門大開，最多落後公鹿達到41分，賽事後段已淪為垃圾時間。

字母哥職業生涯已為公鹿拿下12,023分，超越格連羅賓遜（Glenn Robinson、12,010分）榮升公鹿隊史總得分第2位，前面只剩渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的14,211分，有望成為公鹿隊史得分王。字母哥賽後說：「那是個很好的成就，我要繼續努力，這是一場馬拉松而非短跑，要繼續相信自己和鍛煉技巧，我亦有好的教練和隊友，辛苦是值得的。」至於76人就連續兩戰不敵公鹿，近仗已經四連敗，也錄得今季得分新低，並是本季最大敗仗。

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