格拉沙家族自2005年入主曼聯後，合共花了接近14.5億鎊（約156億港元）擴軍，當中包括以9,450萬鎊從祖雲達斯回購保羅普巴，以及以7,830萬鎊由李斯特城買入哈利馬古尼；而紅魔在這十多年內，亦曾贏過5屆英超、1屆歐聯及1屆歐霸盃冠軍。

附表：格拉沙家族入主曼聯16季戰績及重點收購

20/21球季成績：？（球季尚未結束）

重點收購：雲迪碧克（3,510萬鎊）、阿密特迪亞路（1,890萬鎊）阿歷士迪尼斯（1,350萬鎊）

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19/20球季成績：英超季軍

重點收購：哈利馬古尼（7,830萬鎊）、般奴費南迪斯（4,950萬鎊）、雲比沙卡（4,950萬鎊）、丹尼爾占士（1,600萬鎊）

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18/19球季成績：英超第6

重點收購：費特洛迪古斯（5,310萬鎊）、達洛治（1,980萬鎊）

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17/18球季成績：英超亞軍

重點收購：盧卡古（7,623萬鎊）、尼曼查馬迪（4,023萬鎊）、域陀連迪路夫（3,150萬鎊）、阿歷斯山齊士（3,060萬鎊）

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16/17球季成績：英超第6、英聯盃冠軍、歐霸盃冠軍

重點收購：保羅普巴（9,450萬鎊）、米希達利恩（3,780萬鎊）、艾歷拜利（3,420萬鎊）

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15/16球季成績：英超第5、英足盃冠軍

重點收購：安東尼馬迪爾（5,400萬鎊）、舒尼達連（3,150萬鎊）、迪比（3,060萬鎊）、達美安（1,620萬鎊）

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14/15球季成績：英超第4

重點收購：迪馬利亞（6,750萬鎊）、勞基梳爾（3,375萬鎊）、安達靴里拉（3,240萬鎊）、馬高斯盧祖（1,800萬鎊）、戴利白蘭特（1,575萬鎊）

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13/14球季成績：英超第7

重點收購：桑馬達（4,026萬鎊）、費蘭尼（2,916萬鎊）

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12/13球季成績：英超冠軍

重點收購：尹佩斯（2,763萬鎊）、香川真司（1,440萬鎊）、韋費特沙夏（1,058萬鎊）

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11/12球季成績：英超亞軍

重點收購：迪基亞（2,250萬鎊）、菲爾鍾斯（1,737萬鎊）、艾殊利楊格（1,620萬鎊）

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10/11球季成績：英超冠軍

重點收購：碧比（792萬鎊）、基斯史摩寧（720萬鎊）、查維亞靴南迪斯（675萬鎊）

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09/10球季成績：英超亞軍、英聯盃冠軍

重點收購：路爾斯華倫西亞（1,692萬鎊）

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08/09球季成績：英超冠軍、英聯盃冠軍

重點收購：貝碧托夫（3,420萬鎊）

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07/08球季成績：英超冠軍、歐聯冠軍

重點收購：路爾斯安達臣（2,835萬鎊）、拿尼（2,295萬鎊）、夏格維斯（2,250萬鎊）

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06/07球季成績：英超冠軍

重點收購：卡域克（2,448萬鎊）

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05/06球季成績：英超亞軍、英聯盃冠軍

重點收購：尼曼查維迪（945萬鎊）、艾夫拿（720萬鎊）、朴智星（657萬鎊）、雲達沙（360萬鎊）

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總計：3次雙冠王（07/08、08/09、16/17）

總計：5次英超冠軍、1次英足盃冠軍、4次英聯盃冠軍、1次歐聯冠軍、1次歐霸盃冠軍

增兵總金額：14億4,718萬鎊

資料來源：transfetmarkt.com、《蘋果》資料室

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