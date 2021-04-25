衞冕的中國綜合格鬥女拳手張偉麗，周六在美國佛羅里達舉行的UFC261，於第一回只打了一分多鐘，便遭美國拳手露絲技術擊倒，痛失女子52公斤草量級拳王金腰帶。賽後不少內地網民都認為拳證過早終止比賽，美籍華裔籃球明星林書豪亦表示，不太滿意裁判的決定，並力撐張偉麗一定有機會重奪冠軍。

身為中國史上首位UFC冠軍的張偉麗，在職業生涯第二場衞冕戰，開賽初段一直與露絲互相試探。戰至尚餘3分46秒，露絲突然使出左腳高踢，張偉麗面部受重擊後倒地，露絲隨即衝前向張偉麗的面部連打幾拳，拳證於是馬上介入，宣佈終止這場歷時僅僅1分18秒的女拳王爭霸戰，判露絲擊倒（KO）張偉麗，重奪金腰帶。

張偉麗賽後表示，自己當時仍有意識，對拳證早早終止拳賽心有不甘，包括林書豪在內的不少網民，亦紛紛聲援這位31歲拳手。「張偉麗，你一定會再次拿到冠軍！雖然今天我真的不同意這個裁判的想法，可是我知道你是用你的全力，去準備好今天的拳賽，那我們肯定會繼續地支持你。你有一天定會再成為冠軍。所以加油加油！ 」林書豪透過網上短片說。

不少中國網民都十分留意今場比賽，因為身為美籍立陶宛裔拳手的露絲，早前在接受傳媒訪問時，曾引用美蘇冷戰時期的著名反共口號「寧死不紅」（Better dead than red），表示自己要為自由而戰。事件引起大批中國網民不滿，但露絲強調不會收回言論，並重申自己並不討厭張偉麗，但由於對方來自同樣由共產黨掌權的中國，所以她非勝不可。

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