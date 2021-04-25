突然爆出格拉沙家族欲賣盤傳聞的曼聯，周日作客列斯聯賽前，再有球迷訂飛機在上空拉橫額要求美國班主下台，未知是否球員心情也受影響，全場威脅攻門不多下，最終與對手0:0悶和收場，雖然聯賽5連勝斷纜兼追趕榜首曼城再受挫，但至今聯賽客場已保持跨季24場不敗。

賽前，有紅魔球迷組織預訂飛機在艾蘭路球場上空，拉着寫上「掠奪20億的格拉沙快滾（2bn stolen #Glazers out）」的橫額，抗議這位上周有份參與成立歐超聯的班主，要為這次風波下台。同時，列斯聯則在場外貼出一幅巨型公開信橫額，要求英足總嚴懲「貪婪」的Big 6。

曼聯繼續用上仗梅開二度的格連活特，並派出快翼丹尼爾占士，反而保羅普巴與卡雲尼先在後備席候命。開賽初段節奏算明快，曼聯3分鐘就有腳前場罰球，格連活特接應般奴費南迪斯（B費）的傳送頭槌攻門，但被對方門將梅斯利亞沒收。後來，攻勢放緩，左閘勞基梳爾踢至20分鐘疑在自己禁區內上臂觸球，但經視像助理裁判（VAR）查核後，球證認為不構成手球犯規而沒有吹罰。

列斯聯今場沿用上仗賽和利物浦的11人，但半場前只有史超活達拉斯的中框射門較有威脅，而曼聯完半場前就有拉舒福特罰球攻門被梅斯利亞托高出底線。換邊後戰情繼續膠着，曼聯差不多完場前15分鐘才換入普巴，及後卡雲尼與雲迪碧克也入替，卻仍然沒有起色，最終0:0完場各得1分。英超官網數據顯示，曼聯全場起腳16次僅4腳中框，而且最有威脅都主要來自一些死球，結果首循環曼聯在奧脫福以6:2勝出的玫瑰打吡，次循環竟然一球不入。

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21:56更新

半場完！曼聯作客列斯聯暫踢成0:0。

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陣容短評：列斯聯受傷患困擾下，沿用上仗賽和利物浦的11人，而曼聯就繼續用上仗梅開二度的格連活特，並派出快翼丹尼爾占士。

正選陣容出爐！

列斯聯正選陣容（4-1-4-1）

門將：梅斯利亞

後衞：艾寧、迪亞高洛蘭迪、柏斯高史杜爾克、阿里奧斯基

中場：加雲菲臘斯

中場：希達哥斯達、泰拿羅拔斯、史超活達拉斯、積夏里遜

前鋒：班福特

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、丹尼爾占士

前鋒：格連活特

周日英超上演玫瑰打吡，第二位的曼聯作客鬥列斯聯，曼聯近期走勢極佳正值五連勝，加上今季作客保持不敗，今仗面對首循環大勝6:2的手下敗將列斯聯有望再次贏波，更重要是盡快確保前四席位。

列斯聯的狀況同樣不俗，這支「升班馬」近兩仗連撼曼城及利物浦均保持不敗，取得1勝1和。不過，球隊受傷停問題困擾，中堅李安谷巴繼續因對曼城的紅牌要停賽外，前場兩位進攻好手，拉芬夏比洛尼和洛迪高摩連奴又因傷缺陣，相信亦難撐曼聯。

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