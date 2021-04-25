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車仔扑槌｜領軍首10場客戰保不敗 杜曹成英超史上第二人

9小時前
杜蘭出任車路士領隊後，各項賽事領軍首10場客場均保持不敗。

車路士周六憑迪姆華拿在上半場末段建功，作客以1:0小勝韋斯咸，杜曹出任領隊以來各項賽事10場作客保持不敗，是第二位領軍首10場客場不敗的英超領隊，亦是車仔隊史第一人。

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根據Opta的統計，杜曹出任車路士以來，各項賽事在客場10戰取得8勝2和，是第二位領軍首10場客戰不敗的英超主帥，第一位做到的是2015年的雲尼亞里，當年他帶領李斯特城首11場客戰保持不敗。

另外，車路士在杜曹任領隊的14場英超有10場保持不失球，追平了在英超領軍最快零封對手10場的紀錄，史高拉利於2008年同樣在帶領車路士的首14場英超中10次零封對手。由1月底杜曹接替林柏特領軍的第一場英超以來，取得了29分的車路士在聯賽得分是同期第二多，僅次於獲得36分的曼城。

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