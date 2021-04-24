車路士中場高華錫早前因大腿拉傷已缺席球隊四場賽事，唯領隊杜曹指這位克羅地亞中場不會在歐聯四強首回合作客鬥皇家馬德里中復出。

高華錫在早前鬥水晶宮的賽事尾段退下火線，其後被證實為大腿拉傷，他目前已缺席了歐聯次回合對波圖、英足盃四強鬥曼城和聯賽鬥白禮頓及鬥韋斯咸四場賽事。可是，杜曹指這位克羅地亞中場需要更多的休息時間：「高華錫依然未能復出，但其他球員都可以。我希望他能夠在鬥富咸時復出。」歐聯四強首回合作客鬥皇馬後，球隊會在聯賽鬥富咸。

杜曹續指：「對他來說，首回合出戰皇馬是不太可能，但在富咸一役中復出就是個比較實際的目標。」這意味高華錫將未能回到西班牙倒戈舊會。26歲的高華錫曾效力皇馬三個球季，當時一度被籲為同鄉莫迪歷的接班人，曾助球隊贏下西甲冠軍和3次歐聯冠軍，18/19球季外借到由沙利執教的車路士，其後更被買斷。

這位26歲的中場更是杜曹的愛將，在他受傷前，杜曹領軍的17場中他14次正選上陣2次後備，是杜曹中場線的首選球員。

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