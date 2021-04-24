皇家馬德里周六雖有夏薩特傷癒後備復出，但在主場仍只能悶和貝迪斯0:0，爭取在西甲衞冕再受打擊。

兩隊上半場機會都不多，其中，皇馬於18分鐘有艾斯高在禁區邊主射罰球高出，25分鐘則有賓施馬在禁區內左路施射被撲出，完半場兩隊互無紀錄。形勢佔優的皇馬戰至55分鐘有洛迪高高斯於右路的傳中球擊中門楣，貝迪斯其後有古度洛迪古斯射門被泰拔高圖爾斯沒收，保查艾利斯亞斯埋門亦被高圖爾斯化解。

皇馬在66分鐘有莫迪歷遠射被貝迪斯門將哥迪奧巴禾撲出。77分鐘，夏薩特入替馬高阿辛斯奧，是這名比利時球星自3月13日受傷以來首次在聯賽亮相，他在比賽尾段曾將皮球傳送雲尼斯奧斯祖利亞，但後者接球後在禁區內滑倒而錯失機會，皇馬最終只能與貝迪斯以0:0賽和。

周日作客已經與基達菲互交白卷的皇馬，近三場聯賽已是第二度賽和0:0。皇馬各項賽事近四戰有三場與對手踢成0:0，相當於之前的68場（45勝10和13負）。至於貝迪斯則成為了西甲史上第一支連續四場作客皇馬（2勝2和）都能保持不失球的球隊。

痛失2分的皇馬目前32戰得71分續居西甲積分榜第二位，落後少賽一場的榜首隊馬德里體育會2分，後者周日如能擊敗已六輪不勝的畢爾包，便可以拉開領先優勢至5分。至於巴塞隆拿周日作客若擊敗維拉利爾，積分將追平皇馬並且少賽一場。

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