大批曼聯球迷周六在奧脫福外聚集，抗議美國班主格拉沙家族牽涉歐洲超級聯賽（ESL），要求格拉沙家族走人，亦有焚燒美國旗的短片在社交媒體上流傳。

有報道指，周六有超過1,000球迷在球場正門外以及曼聯三劍俠銅像附近聚集，表達對歐超聯以及美國班主的不滿，他們燃點煙火、高叫格拉沙下台，並展示要求格拉沙和活華特下台等標語，部份球迷並戴着有叫格拉沙走人的頸巾。

曼聯是ESL的12個創始會員之一，但因賽事飽受爭議，球隊周二陸逐退出，相關計劃已暫停。不過，繼車路士和阿仙奴球迷分別抗議兩隊班主阿巴莫域治以及高安基後，曼聯球迷周六亦示威抗議格拉沙家族，同日較早時候，利物浦主場迎戰紐卡素之前亦有球迷到晏菲路外抗議，但紅軍球迷的抗議相對溫和。

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