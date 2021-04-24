周日英超上演玫瑰打吡，第二位的曼聯作客鬥列斯聯，曼聯近期走勢極佳正值五連勝，加上今季作客保持不敗，今仗面對首循環大勝6:2的手下敗將列斯聯有望再次贏波，更重要是盡快確保前四席位，作客讓半/一照撐上盤。（球賽編號：星期日32；now611及621台今日9:00pm直播）

曼聯上輪在主場以3:1反勝般尼士氣大增，各項賽事累積五連勝。當中球隊的「7號仔」卡雲尼狀態火熱，已經連續三場取得入球，腳風甚順。曼聯雖然有歐霸四強後顧，球隊周中要在主場鬥羅馬，不過，早前領隊蘇斯克查表示紅魔仍然有機會贏下聯賽冠軍，希望可以贏下餘下所有的聯賽，相信球隊今仗都會全力爭勝，繼續向榜首的曼城施壓。

另邊廂，列斯聯的狀況同樣不俗，這支「升班馬」近兩仗連撼曼城及利物浦均保持不敗，取得1勝1和。不過，球隊受傷停問題困擾，中堅李安谷巴繼續因對曼城的紅牌要停賽外，前場兩位進攻好手，拉芬夏比洛尼和洛迪高摩連奴又因傷缺陣，加上首席射手班福特已連續三場未有入球，單靠他難以撕破曼聯防線，今仗列斯聯並不看好。

同日早場，狼隊主場鬥般尼，看近況狼隊兩連勝似乎回勇，但面對護級分子富咸及錫菲聯都只僅勝一球，表現欠說服力。相反，般尼不敵曼聯後聯賽三連敗，球隊亦跌至17位有降班壓力，今仗面對近4次交手保持2勝2和不敗的狼隊有望反底，作客受讓平/半敲下盤。（球賽編號：星期日20；now621台今日7:00pm直播）

文：港生