足總周一召開港超聯會議，其一項議程為商議香港足球代表隊於六月到巴林，出戰2022世界盃亞洲區外圍賽C組的人腳及行程安排。國際足協因應疫情及各地政府的隔離政策，再向屬會發出指引，指球員出戰國際賽後，如回程需要隔離超過五日，所屬球會有權不放人，消息指港隊中場陳俊樂或未獲其效力的中超廣州城(前稱廣州富力)放人。

受疫情影響，亞洲足協早前公佈世盃外圍賽延至6月，安排賽事於巴林以賽會制進行，而港隊下月底起程到巴林，惟港隊職球員在六月中完成賽事回程後，需要進行隔離21日，遠超國際足協隔離五日的要求，故足總周一首要是游說港超球會放人出戰。

足總早前已接觸國內落班的港腳羅素(中甲江西)、梁諾恆(中甲浙江)、李毅凱(中甲南通)及陳俊樂(中超廣州城)等港腳所屬國內球會，以了解球會取向。消息指，幾間中甲球會表示考慮讓球員為港隊出戰，惟廣州城則傾向拒放陳俊樂。中超下月底暫停讓路給國足在蘇州出戰世盃外，而中超將於6月21日重開。按國內規定，入境後需接受14天居家檢疫。

此外，周一的港超聯會議另一議程是研究能否按賽程進行爭標組及護級組。足總原先安排爭標及護級組於五月中及六月中分階段進行，但港隊六月要出戰世盃外，球員返港後要進行隔離，傑志同時要赴泰國為亞冠盃分組賽備戰，令到爭標及及護級組能否進行成疑。據悉，下游球隊對是否必須進行護級組賽事有保留。足總在復賽前的港超聯會議通過，如賽期出現問題，可取消爭標及護級組賽事。

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