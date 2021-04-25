周日英超早場，賽前排尾四仍有護級壓力的般尼，憑新西蘭中鋒在上半場大演基斯活特，加上艾殊利韋斯活特下半場的入球，作客以4:0擊敗狼隊全取三分，賽後以32戰積36分升上第14位，距離尾三的富咸有9分差距。

開賽初段狼隊防線已不斷出現漏洞，結果15分鐘般尼馬菲路頓右路將皮球大腳踢向禁區，狼隊中堅韋利保利漏頂後，皮球落在基斯活特腳下，這名新西蘭前鋒避過守衞後推向右路窄位起腳破網，助客軍先開紀錄。

21分鐘，輪到狼隊右後衞尼爾遜施美度失魂，在禁區內被般尼中場杜韋麥尼爾搶先一步，搶去皮球後在左路地波傳中，基斯活特輕鬆射成2:0；完半場前1分鐘，杜韋麥尼爾右路角球傳中，基斯活特近門頂入，助般尼半場已領先3:0。

50分鐘，般尼另一名前鋒馬迪維達突破越位後單刀，並扭過狼隊門將魯爾柏迪斯奧後射入，但VAR指馬迪維達越位在先入球無效。戰至85分鐘，韋斯活特禁區頂勁射得手，隨後兩軍再沒有增添紀錄，結果般尼作客以4:0擊敗狼隊，賽後般尼成功升上第14位，大有機會護級成功。

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