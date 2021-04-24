周日英聯盃決賽曼城與熱刺會師溫布萊，爭逐今季英格蘭球壇首項重要錦標。熱刺在決賽前六天突然易帥，少帥賴恩美臣雖在首戰旗開得勝，但今仗面對真正強大考驗，在力爭平紀錄英聯盃4連霸及8奪冠軍的曼城面前，熱刺無勝算可言，曼城讓一球捧上盤。

文：何西

熱刺被譽為Big 6，惟以錦標數量而言與其他豪門距離甚大，上一次奪標已經是在07/08球季英聯盃封王；剛巧在那時候不久，曼城便易主暴富，搖身一變成為冠軍收割機，2008年起至今贏得4次英超、2次英足盃以及5次英聯盃。當中藍月在英聯盃更呈壟斷姿態，2014年起至上屆7年5冠；球隊若能在周日擊敗熱刺蟬聯，歷來八次奪冠既是追平利物浦在這項賽事的冠軍次數紀錄，4連霸同樣能與1981至1984年連續奪標的紅軍睇齊。

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8,000球迷可入場觀賽

賽事另一焦點，是終於有球迷入場觀戰，賽會容許這場決賽讓8,000人入座，曼城與熱刺各分得2,000張門票予球迷，兩軍必踢得格外賣力。兩隊賽前亦有好消息，曼城的前鋒阿古路以及中場奇雲迪布尼皆已傷癒；熱刺方面，早前足踝受傷的前鋒哈利卡尼經過一周休養後已於上周四復操，有機會在這場大戰候命。

力爭三冠王的曼城陣容基本上已非常完整，不過預計哥迪奧拿仍會堅持信念，或不排出最強陣容，如今屆英聯盃晉級之路四仗皆正選把關的門將薩克史提芬等，預計仍會繼續正選。事實上曼城陣中無弱兵，所謂副選的實力仍力足擊敗熱刺，加上藍月馬上便要在周三出戰歐聯四強首回合作客巴黎聖日耳門的大戰，哥帥作出一定程度上的保留亦無可厚非。在上周英超補賽領紅的中堅史東斯，則肯定無緣上陣。

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新帥領軍熱刺無勝算

熱刺在上周突炒摩連奴，由29歲的賴恩美臣領軍至季尾。球隊由新帥執教於上周三進行首仗，在主場迎戰修咸頓有驚無險下以2:1反勝，雖是好開始，但熱刺整體表現並不算太出色，並且已連續四場比賽出現失球；球隊的防守表現每況愈下，今戰就算有卡尼復出候命，是否有足夠狀態上陣也成疑問。

作為臨時替工兼英超歷來最年輕的主帥，美臣排兵佈陣能力，與執教生涯已贏得近30個重要賽事冠軍的哥帥比較，無疑是差天共地，今場決賽交鋒，看好哥帥再一次拿下英聯盃冠軍，法定時間內封王。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。