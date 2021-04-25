香港田徑壇今日（周日）兩場賽事同步上演，除大專陸運會，田徑系列賽二次日賽事假小西灣運動場舉行，賽事焦點落於跳遠賽上，港將陳銘泰及俞雅欣順利封王稱后，後者跳出6.23米，與個人保持的港績相差8厘米，她賽後指若下周田徑錦標賽跳出6.4米水平，或有機會提升世界排名入圍奧運。

23歲的俞雅欣今年第三次亮相比賽，雖然她今日於首兩跳過線犯規，最終仍靠第五跳創6.23米奪冠，成績距兩年前所創的6.31米港績相距不遠，她賽後表現不俗，期望下周錦標賽能更上一層樓跳出6.4米或6.5米的水平。現時奧運女子跳遠32席中尚有約10席懸空，俞估算入奧機會不大，惟假如錦標賽表現有進步，或有機會趁奧運前外出參賽，爭取更多排名積分博入圍，「盡力啦，如果跳到6米4都有啲機會，但要睇排名，咁就要視乎錦標賽跳成點喇，如果跳得好就有機會再出去博幾場，如果唔得呢就年尾全運會見喇。」男子組方面，陳銘泰以7.4米掄元，他指心情略有緊張，首兩跳失誤犯規，影響節奏，但他滿意狀態及技術應用，「雖然少少踩界，但都有7.7米、7.8米，狀態有嘅，發揮爭啲，始終未跳到成績係會緊張少少，如果一開始跳到季度最佳，心情相對放鬆啲，後尾都可以博少少。」

自疫情緩和起，田徑賽事一浪接一浪，下周六及日將有香港田徑錦標賽，其後部分港將或赴歐洲等地參賽，爭取排名積分以搭上奧運尾班車。

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