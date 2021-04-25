【曼城 1:0 熱刺】

全場完！曼城全場壓着熱刺狂攻，製造不少美妙地面組織及突擊威脅，可惜一直久攻不下，無法打破由洛里斯把守的大門。「生波」攻不入，反而踢至82分鐘，由復出的奇雲迪布尼左路開出罰球，後上助攻的中堅拿樸迪頂入全場唯一入球，協助曼城以1:0小勝熱刺，連續第4年成為英聯盃盟主，也是近8年第6次在該盃封王，今季爭逐歐聯、英超及英聯盃三冠，先在英聯盃過頭關。至於熱刺再次與錦標無緣，射手哈利卡尼繼18/19球季歐聯後，又在決賽與錦標擦身而過。

【曼城 1:0 熱刺】

83分鐘，曼城由洛迪卡斯簡迪入替費蘭甸奴，熱刺亦換入迪利阿里加強進攻。

【曼城 1:0 熱刺】

82分鐘，迪布尼開出左路罰球，拿樸迪衝前頂入，曼城終於打破悶局。

【曼城 0:0 熱刺】

73分鐘，馬列斯從半場推上前場，引球推到禁區邊勁射，又被洛里斯神勇擋出。

【曼城 0:0 熱刺】

72分鐘，史達寧左路傳給根度簡，窩利抽射又未能中龍。

【曼城 0:0 熱刺】

67分鐘，熱刺連換兩人，加里夫巴利與穆沙施素高分別入替盧卡斯莫拉及盧施素。

【曼城 0:0 熱刺】

61分鐘，馬列斯於右路再傳高波入禁區，根度簡又頂高。

【曼城 0:0 熱刺】

55分鐘，史達寧射門又斜出。

【曼城 0:0 熱刺】

47分鐘，盧施素禁區外妙射，被薩克史提芬靚救出底線，也是熱刺首次中框射門。

0:32更新

【曼城 0:0 熱刺】

下半場展開！

0:18更新

【曼城 0:0 熱刺】

半場完！根據統計，曼城上半場控球率高達64%，全場壓着熱刺後半場進攻，射門10次，但只有一腳射正，就是完半場前祖奧簡斯路的射門被洛里斯飛撲出界，而之前也有兩次必入的機會，一次來自史達寧，另一次是菲爾科頓，都被艾歷迪亞門前擋走。熱刺基本上得零星反擊機會，但完全不入肉，看來捱打下不能只靠後防穩健，新帥賴恩美臣換邊後若不想踢得如此被動，就要想想辦法。

【曼城 0:0 熱刺】

45+1分鐘，簡斯路禁區外瞄死角射，又被門將洛里斯救出。

【曼城 0:0 熱刺】

40分鐘，迪布尼在中距離吊長傳入禁區，走位接應的史達寧來遲一步，錯過單刀面對龍門機會。

【曼城 0:0 熱刺】

34分鐘，馬列斯右路拿球後步步進逼禁區，及後窄角度起腳，僅僅遠柱柱邊出界。

【曼城 0:0 熱刺】

30分鐘，史達寧接應隊友斜線妙傳，在門將洛里斯出迎前挑射，但皮球又掠過門前出界。

【曼城 0:0 熱刺】

26分鐘，又是艾歷迪亞擋出曼城必入球，菲爾科頓6碼位置勁射，又被他剛好趕到擋出底線。

【曼城 0:0 熱刺】

20分鐘，熱刺首次射門，卡尼禁區外起腳出界。

【曼城 0:0 熱刺】

15分鐘已過，今場8,000名球迷入場，曼城開局已佔壓倒性優勢，壓着熱刺後半場進攻，史達寧與菲爾科頓皆表現活躍，但暫時多次進攻仍無功而返。

【曼城 0:0 熱刺】

14分鐘，艾歷迪亞門前擋走史達寧的勁射。

【曼城 0:0 熱刺】

8分鐘，曼城再組織攻勢，馬列斯右路傳入禁區，史達寧頂高。

【曼城 0:0 熱刺】

7分鐘，史達寧左路突破入禁區，底線傳地波入中路，菲爾科頓小禁區內撞高。

23:30更新

【曼城 0:0 熱刺】

比賽展開！今場決賽放寬給8,000球迷入場，有球迷拉起橫額抗議早前的歐超聯風波，希望班主明白球迷才是最重要。

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陣容短評：曼城的奇雲迪布尼復出，後防就由魯賓戴亞斯和拿樸迪中堅拍檔，祖奧簡斯路客串左閘；熱刺同樣有哈利卡尼傷癒正選復出，中場就用了哈利雲克斯。

曼城正選陣容（4-3-3）

門將：薩克史提芬

後衞：基爾獲加、魯賓戴亞斯、拿樸迪、祖奧簡斯路

中場：奇雲迪布尼、費蘭甸奴、根度簡

前鋒：馬列斯、菲爾科頓、史達寧

熱刺正選陣容（4-2-3-1）

門將：洛里斯

後衞：奧里亞、艾達韋列特、艾歷迪亞、利古朗

中場：哈利雲克斯、賀積查治

中場：盧卡斯莫拉、盧施素、孫興民

前鋒：哈利卡尼

周日英聯盃決賽曼城與熱刺會師溫布萊，熱刺在決賽前六天突然易帥，解僱摩連奴迪舊仗少帥賴恩美臣接掌，他領軍首戰即反勝修咸頓，但今仗面對真正強大考驗，藍月在英聯盃更呈壟斷姿態，2014年起至上屆7年5冠，而熱刺對上一次贏得冠軍，正正就是07/08球季英聯盃封王。今仗賽會容許這場決賽讓8,000人入座，兩隊的主力前鋒阿古路、中場奇雲迪布尼和哈利卡尼皆已傷癒，有機會在這場大戰候命。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝

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