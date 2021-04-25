來自美國的格拉沙家族於2005年入主曼聯，至今已經快16年，但他們從一開始已不受魔迷歡迎。最大原因是該家族本身已負債累累，令原本沒有債務問題的曼聯，搖身一變成為一間債台高築的球會，多年來都要幫家族還債；再者，格拉沙家族聘用活華特出任決策人，作出的不少決定都差強人意，缺乏遠大目光，加上自前領隊費格遜榮休後，紅魔一直都無法回到以往的霸主地位，自然怨聲載道，對這個美國家族班主恨之入骨。

在格拉沙家族入主前，曼聯本來經營有道，良好的財務狀況加上出色的商業營運，幾乎是一間成功球會的典範。不過，隨着格拉沙入股後，頭幾年單是利息開支就每年就超過1億鎊，雖然往後幾次再融資後，曼聯財政開支大大削減，但至現時負債仍高達4億鎊以上，而且去年也揭露在Covid-19疫情期間，紅魔收入跌近1億而債務再上升時，幾位家族老闆們竟從球會提取2,000萬鎊，作為年度分紅入自己荷包，也難怪去到現時為止，魔迷都當他們是「吸血鬼」。

記得曼聯易主前後頭幾年，不斷有魔迷組織零零星星的抗議示威行動，去到2010年時，一班以「紅武士（Red Knights）」自居的魔迷疑背後獲財主資助，並號召全球魔迷支持一同洽購球會及迫走格拉沙，可惜收購告吹。大概兩年後，格拉沙家族委任了當年協助他們收購球會的活華特為執行副主席兼行政總裁角色，而他多次在轉會操作上與費格遜現分歧，或者費Sir提早在13年宣佈引退，也是意識到自己多年來對球會的統治，未來會受到更多制肘。

最令魔迷沮喪，活華特似乎也沒有替後費格遜時代鋪好路，當然現在這樣看可能是馬後炮，但現實就是這樣慘酷，球隊成績欠佳，大半責任被歸咎於他的失策。或者聘用莫耶斯、雲高爾以至摩連奴，他們的領軍模式甚至戰術方針，令一向挑剔的魔迷不太受落，未必可怪罪在活華特身上，但每個轉會窗多次沒有吸取教訓做「水魚」，多次破球會轉會費紀錄或者以天價高薪吸引知名球星加盟，成績卻未有改善，這絕對是活華特在轉會策略上的過失，當中迪馬利亞與阿歷斯山齊士兩大「水貨」的故事，堪稱經典。

事實上，在英格蘭這片傳統足球「聖地」，外資入侵本來就容易招致非議，球迷擔心這些班主不熟悉當地傳統文化和歷史價值，會為錢而作出犧牲球會或球迷利益的決定，遭反感或排斥也是無可厚非，而今次歐超聯就是活生生的例子。另外，不像車路士或曼城一夜暴富下突然躋身Big 6，也是因有富商入股而提升他們在球壇的地位，帶來無數錦標，曼聯本身就有輝煌的歷史，毋須靠有錢班主來建立自我身份，自然也對外資更反感，這也解釋格拉沙家族多年來都無法得到曼聯球迷的認同感。

文：盧卡東尼

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