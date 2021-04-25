世界排名第一的祖高域，周六在貝爾格萊德舉行的塞爾維亞網球公開賽，意外以盤數1:2不敵俄羅斯的卡拉斯夫，四強出局。

「你永遠不會喜歡在主場落敗，這是肯定的。賽果令人失望，我現在的感覺真的不太好，但與此同時，我也要恭喜卡拉斯夫，他打得很勇敢。每當要打出最精采一擊的時候，他都能夠做到。恭喜他，他的表現真的了不起。」祖高域說。

「我也有過一些好表現，而且一直堅持奮戰，那是比較正面的一點。不幸的是，他在第三盤的關鍵時刻表現較佳。我曾經有（取勝）機會，但體育比賽就是這樣。」這位33歲球星續道。

祖高域在這場長達3小時25分鐘的激戰，曾獲得28次打破對方發球局的機會，但韌力十足的卡拉斯夫成功救回當中23個，最終以7:5、4:6、6:4勝出。卡拉斯夫在周日的決賽，將會遇上意大利的巴利天尼。

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