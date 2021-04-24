【本報訊】東方龍獅上周六在港超聯二哥爭奪戰大部份時間處被動，但戰至補時靠翼鋒費蘭度建功，以1:0險勝天水圍飛馬，追至落後榜首傑志三分。

飛馬挾3連勝在今季元朗大球場入場新高的2,106名球迷面前再戰東方，缺盧卡斯及艾華頓等主力的東方除上半場中段有較多攻門及控球外，其餘時間均處下風，半場踢成0:0。易邊後飛馬優勢更明顯，羅振庭在69分鐘於禁區外施冷箭，皮球直飛下角，但東方門將葉鴻輝橫身救出。三分鐘後飛馬達施華開角球，復出的基斯近門跳頂以為可打破缺口，但又被葉鴻輝擋出。眼看這場二哥戰將打成平手，東方翼鋒費蘭度在補時一分鐘從右路快推到左路射地波入網，最終東方1:0挫飛馬，12戰25分排在第2，落後傑志三分，飛馬連勝告終，亦完成季內主場賽事，以12戰19分排第3位。

東方主教練李志堅賽後指因傷兵多，此戰未能取得優勢，但球員未有放棄，「葉鴻輝這兩場表現出色，爭標形勢未有改變，現先盡力爭取在餘下賽事全取六分。」同日尾場，「升班馬」晉峰在主場青衣運動場對「全華班」正選的愉園，有費利浦薩先開紀錄及羅俊仁梅開二度下以3:0勝出，賽後力壓同得9分的南區與愉園升上第5；今仗為愉園領軍的潘文迪賽後指已就主教練鮑家耀被罰一事上訴。