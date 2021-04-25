韋斯咸周六在英超主場以0:1不敵車路士，有後衞法比安巴貝拿在比賽尾段因踩到芝維爾小腿而領紅被逐，韋斯咸領隊莫耶斯對球證翻看VAR後決定法比安巴貝拿感到不滿，認為這是一個由從未踢過足球的人所作出的垃圾決定。

法比安巴貝拿是在解圍踢走皮球後右腳再踏到芝維爾小腿，球證卡雲拿應視像助理球證要求翻看錄影片後，在81分鐘直接以紅牌將巴貝拿驅逐。莫耶斯賽後在接受Sky Sports的訪問中說︰「我認為這是由從未踢過足球的人所的決定。我不知道法比安巴貝拿的腳可以落在哪裏。」他續道︰「我認為這沒有一刻是有任何惡意的，我覺得這是一個垃圾決定。」

莫耶斯稱︰「如果他們真的那樣認為，數分鐘之後華迪美高法爾和魯迪格也有類似的情況，但他們卻沒有任何表示。」

英格蘭名宿舒利亞、胡禮及連尼加等亦認為法比安巴貝拿不應領到紅牌，連尼加更認為那甚至不是一次犯規。舒利亞在Match of the Day節目中表示，卡雲拿應該拒絕翻看VAR，認為對方應該對視像助理球證賓基斯說他不接受那是紅牌。阿仙奴名宿迪臣在Twitter上對巴貝拿領紅表示無言，他質疑「巴貝拿的腳應放在哪裏？在其口袋？飄浮？請告訴我？」另一槍手名宿胡禮則發推文寫道「為踢到皮球被驅逐」，然後是14個笑到哭的表情符號。

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