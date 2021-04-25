中國MMA女王張偉麗周日衞冕金腰帶失敗，在內地打過CBA一年的林書豪就發文力撐對方，並對裁判判決表示不滿。這位美籍華裔控衞今季在G聯賽跟聖克魯斯勇士完約後，一直未獲得任何NBA聘約，他日前受訪就透露若自己無法返回NBA，將考慮重返亞洲聯賽，以延續場外工作以大方向。

聖克魯斯勇士今季在G聯賽季後賽四強出局後，林書豪一直等待機會被NBA徵召，但勇士本月初從這支發展聯盟隊簽入披頓之子披頓二世（Gary Payton II），都沒選擇他，令人質疑這位32歲控衞有沒有機會重返NBA。林書豪周三接受《Collision conference》網上訪問時回應自己生涯下一步，他被問及會否考慮轉戰歐洲球壇，他就表示自己很大機會回到亞洲發展：「我絕對會考慮（歐洲聯賽），但我人生裏有一大部份是美國長大，父母和祖父母都是在亞洲長大的，我內心有一部份是情歸亞洲，想回到亞洲打球。我在亞洲擁有的影響力，是我覺得自己應要在那裡繼續努力的原因。」

他又憶述自己在中國打球時被內地球迷熱烈追捧，那感覺令他很好：「就好像我在紐約時『林來瘋』的熱潮般，即使是作客比賽，我留在酒店內，球迷都會去查看我的房間號碼，甚至試過我在酒房大堂因一大群人擠到走不動，要傳召保安。有這種經歷，體驗到球迷的興奮和刺激，那是很有趣的。」亦有消息指林書豪對抗歧視亞裔恐成為重返NBA的障阻礙，他就表示的確有此顧慮：「老實說，在我這個情況，努力想重返NBA之際，我會想自己應該不該講這些？但隨年歲漸長，我應該說自己該說的話。」

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