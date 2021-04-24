賀歲盃足球賽曾是本地球壇每年盛事，而回顧這項有過百年歷史的賽事，自80年代中賽事由4隊角逐，主隊港聯只曾於91年及92年先後擊敗阿士東維拉及柏迪遜蟬聯冠軍，當中91年擊敗維拉後，球迷完場後興奮到衝入場與眾功臣慶祝。這兩屆港聯主力，前港隊長陳炳安回想當年衞冕除獲幸運之神眷顧，還要靠華洋球員無分彼此，在場上展示團隊拼搏精神。

每年的賀歲盃，足總都會邀請外隊來港賀歲，賽事踏入80年代開始有商業贊助，而90年代政府尚未禁煙草商贊助體育，萬寶路於90至92年連續三年贊助此賽，並邀請歐洲球會及亞洲國家隊來港與，由甲組18名精英華洋球員所組成的港聯在農曆新年期間爭盃賀歲。

陳炳安是當年港隊主力兼隊長，亦是港聯出戰外隊的常客，而他回想當時，作為球員，每年都會好期待代表港聯出戰賀歲盃，因為是對球員的肯定。他說：「港聯18名球員，外援會比較多是中場及前鋒，守門員、左右閘比較多由華人出任，而中路防守球員可以獲選入隊，其實是好開心，這是真的。」

贊助商在90年邀請蘇聯莫斯科斯巴達、捷克布拉格斯巴達及中國隊訪港，而港聯初一以0:1不敵中國隊，初四與來自捷克的布拉格斯巴達踢季軍戰，當屆有份入選港聯的「巢皮」陳炳安指與這些球員交手才知道來自經東歐訓練系統訓培訓的球員真的很厲害，這亦成了他往後出戰外隊的寶貴經驗。他說：「對過布拉格斯巴達，感受過他們行軍速度，真的會唞不過氣，而8、90年代東歐共產國家的球會是以軍人式訓練球員，像泰國球員平日習慣踢樹，踢慣不痛，東歐球員也不怕被踢；當時着六粒針波砵，比賽時意外踢到斯巴達肌肉，他們完全冇事，可以繼續去，對住這些球員想踢茅波也不易，不出九成力，冇可能防守到」。

80年代尾，不時有外隊訪港，如愛華頓曾應贊助商來港與港聯在季後踢表演賽，而球員有機會與高水平球隊對賽，縱只是表演賽，但也感受到與這些球隊作賽，節奏及比賽激烈程度與本地賽是兩回事。陳炳安說：「當時本地賽各隊實力幾強，而7、80年代來港落班的外援質素不會差，好多前國腳，甚至現役國腳，這些高質素外援幫到本地球員成長，對住呢啲外援每日都係挑戰，當習慣咗有機會面對維拉，這支英格蘭頂級球會落場也不會驚，反而是期待。」

港聯在90年賀歲盃敬陪末席，到91年，贊助商邀請到阿士東維拉、莫斯科戴拿模及90亞運男足第四名的泰國國家隊來港賀歲，而港聯由陳國雄為主教練，主力球員有劉棟平、彭錦全、陳炳安、譚亞福、鄧柱盛、基亞、顧錦輝、山度士、米頓、譚拔士、巴貝利及謝夫，而港聯初一苦戰憑顧錦輝及譚拔士頭槌建功，2:0擊敗10人應戰的泰國。至於擁有柏列、戴利及史冰等名將的維拉則憑卡斯卡連奴入球，以1:0挫莫斯科戴拿模，初四與港聯爭冠及2萬美元冠軍獎金。

由於維拉的英格蘭國腳柏列受傷，賽前已預計不能在決賽落場，客隊在決賽的焦點是愛爾蘭國腳卡斯這卡連奴與23歲的英格蘭國腳翼鋒戴利，而港聯為應付這位名將，安排譚亞福及陳炳安寸步不離，希望可以減低他們的威脅。陳炳安說：「決賽有個特別任務是看管英格蘭新星戴利，當年戴利是維拉來港焦點，希望有個特別任務。當年戴利已好有名氣，估計是港聯決賽心腹大患，為減低其威脅，佢去到邊，跟去邊，除咗離開球場去廁所，佢去邊，我去邊，否則是全程跟實他，寸步不離。憑回憶及看回比賽片段，戴利活動範圍好廣，不斷尋找空間，而我除凍結戴利，對自己有多點要求，就是搶到波希望畀到隊友。」

維拉開賽29分鐘由卡斯卡連奴槌建功領先，但譚拔士在34分鐘把握維拉守衞嚴重失誤，禁區內射破史冰的十指關，而兩隊在餘下時間未有再入波，要加時分勝負，而港聯在加時上半場先由山度士建功，之後隊長巴貝利再入一球，球隊爆冷擊敗維拉，賽後數以千計球迷擁入場內與港聯球員慶祝，這一幕被視為賀歲盃的經典，而維拉領隊雲高斯輸得不服氣，賽後聲言希望來港復仇。完成凍結戴利的任務，還助港聯捧盃的陳炳安說：「老套啲以講波佬角度講番對維拉，維拉早段領先，諗住贏硬，可能放鬆咗，話好彩又得，而我哋冇放棄，形勢轉移，出現變化未調整到。」

92年，港聯以衞冕身份出戰，主力是加夫利、漢尼迪、陳炳安、彭錦全、荷爾、基亞、山度士、歷臣、柏連奴域、尼福、摩根及譚拔士等，而三支外隊是柏迪遜、布加勒斯特星隊及年青人，當中以柏迪遜實力最強，因為隊內擁有8名南斯拉夫國腳包括奧米羅域、史丹路高域、胡澤錫、米爾力、比羅域、盧法克、保達羅域和米澤陀域。

港聯初一對有5名瑞士國腳年青人，開賽12分鐘歷臣先開紀錄，但客隊在32分鐘由高安時扳平，90分鐘打成1:1，要以12碼決高下，港聯先射，經過10輪，港聯險勝8:7(12碼)晉入決賽，而有「神龍」之稱的加夫利，救出三球個12碼，與同樣憑12碼挫星隊的柏迪遜爭衛冕。

陳炳安指，92年決賽對柏迪遜，過程比對維拉更難，因為柏迪遜的實力好強，當刻踢到忘我：「對手用波能力高，當時不知救咗一兩球空門，自己也不知道是好彩還是不好彩，因為已經唔容許去諗，不快些用腳好，用指尾，用耳仔好，總之要擋到個波，飛埋去盡量去，不是我叻，冇時間去諗，見到發生就盡力化解，當時已唔記得險象，真係冇晒印象，因為當時冇時間去想，唔容許將過程放腦內，現在睇番片，當時真的是自然反應，盡力做。」

柏迪遜在決賽由米澤陀域及高羅馬尼域建功領先2:0，但港聯歷臣及尼福的入球追成2:2平手，經過30分鐘的加時仍未分高下，雙方以互射12碼決定勝負，演出神勇的加夫利再度救出3個12碼，協助主隊以3:2，總比數5:4的挫柏迪遜蟬聯賀歲盃，而歷臣和陳炳安分別當選最佳攻擊和防守球員。這亦是港聯最後一次捧走賀歲盃。

對於能夠當選最佳防守球員，阿巢坦言，其實應該要多謝加夫利，這名前熱刺守門員，他說：「如不是加夫利，不是他救了咁多球12碼，港聯是拎不到冠軍，希望將來還有機會見到加夫利，必定要請他飲咖啡，以答謝他。當然，基亞、譚拔士等外援，以至歷臣也功不可沒，外援有機會代表一個地方出賽，全部都無私奉獻，前場開始跑，分擔防守工作。」

這位一代名將總結90年代初出戰過賀歲盃，這個級別的賽事與本地賽不同：「對手所給予的壓力冇咁大，賽事張力冇咁強，本地賽事踢來可以揮灑自如些，賀歲盃大部份時間是好被動，球員冇得唞氣，冇時間思考太多，而能夠蟬聯，真的係靠齊心，英文所講的團隊精神(Team Spirit)，全隊有共同目標，就算輸，輸人不輸陣，球員行出球場要對得住球迷，盡所能做到最好，心態要這樣，戰術部署簡單些，再定兩三個反攻模式，希望做好防守等機會偷雞打法不做太多複雜，以往對高水平對手的經驗亦好重要，因為知道同呢啲對手踢有可能未到半場已經抽筋，有啲時間要留番少少在手，另外，心態亦好重要，當年代表香港像是打仗，球員上到戰場，不是生就是死，上到場就算打到冇眼冇手，最重要係不讓敵人進攻，防守沒有淪陷已經好開心。」

陳炳安檔案

年齡：61歲(09/08/59)

球員時代置：防中、中堅、清道夫

曾效力球會：愉園、東昇、花花、南華、快譯通

現職：Now足球評述員

個人榮譽：香港隊、香港隊隊長、港聯隊長、香港足球先生、最佳足球明星(6次)、92年賀歲盃最佳球員、總督盃最佳防守球員等

91年賀歲盃

參賽球隊：港聯、阿士東維拉(英格蘭)、莫斯科戴拿模(蘇聯)、泰國國家隊

初賽：港聯2:0泰國、阿士東維拉1:0莫斯科戴拿模

決賽：港聯3:1(加時)阿士東維拉

季軍戰：莫斯科戴拿莫2:0泰國

92年賀歲盃

參賽球隊：港聯、柏迪遜(南斯拉夫)、布加勒斯特星隊(羅馬尼亞)、年青人(瑞士)

初賽：港聯1:1(8:7*)年青年、阿士東維拉1:0莫斯科戴拿模

決賽：港聯2:2(3:2*)柏迪遜

季軍戰：布加勒斯特星隊2:0年青人主稿:港聯蟬聯90年代初賀歲盃

註：*為12碼賽果；資料來源足總

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