世界桌球錦標賽次圈上演2018年決賽翻版戰，結果當年的冠軍威廉斯以局數13:7淘汰希堅斯而晉身8強，希堅斯復仇失敗。

46歲的威爾斯名將威廉斯是三屆世界冠軍，他於2018年世錦賽決賽以18:16戰勝希堅斯，是次在次圈碰頭，威廉斯首節領先5:3，周六上午在第二節連取五局後一度領前10:3，惟希堅斯之後打出一cue113、107和82度，完第二節追成6:10。最後一節比賽，威廉斯和希堅斯各贏一局後，前者再分別以一cue85和77度連取兩局，總局數以13:7擊敗曾四奪世界冠軍、現年45的希堅斯，將與沙比或馬克艾倫爭入4強。

另外，次圈首兩節比賽後領先利蘇斯基9:7的澳洲好手羅拔臣，第三節一開始便打出一cue126及87度，將領先優勢拉開至11:7，最終這名2010世界冠軍以13:9擊敗利蘇斯基，將與基蘭威爾遜在8強對壘。後者在次圈是以13:10戰勝鶴堅斯晉級。

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