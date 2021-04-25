社交媒體由分享個人近況的平台變成網路攻擊的工具，不少鍵盤戰士任意留下帶有種族主義、歧視及辱罵的言論，近年就有不少英超球星成為受害者，最近一次有利物浦歐聯八強不敵皇家馬德里出局後，有紅軍球員慘遇語言暴力。因此英超聯同其他英格蘭聯賽賽會共同發起杯葛社交媒體四天的活動，對抗這些不法行為。

據英媒報道指，一眾英國足球賽會包括英超、英超蘭聯賽、英超女子聯賽和女子英冠，將會跟其他機構如反歧視團體Kick it Out等，共同發起杯葛社交媒體Twitter、Facebook和Instagram四天，他們將在當地時間4月30日下午3時起，至5月3日的11時59分關掉社交媒體，以反對這些科技公司沒為欺凌歪風作出有效行動。Kick it Out主席巴漢達利表示，杯葛活動是要反映球壇的集體憤怒，社交網絡已成為欺凌日常工具，需為大眾及足球界改善其環境及歪風。

是次運動得到球壇大力支持，錫菲聯前鋒麥哥迪克去年就遭受網絡欺凌，他表示很歡迎這個活動：「是時候了，現時在社交網絡發生的事，發生過在我身上，同時亦發生在很多球員身上，需要有些事情來作出改變，大家太容易就被種族歧視了。」本月初前阿仙奴射手亨利亦宣佈將無限期停止使用社交媒體，他表示今次的杯葛活動是他想見到的事，更是他非常高興的時刻。

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