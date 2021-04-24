前港隊隊長長陳炳安除為本地球壇著名的手榴彈專家，更是罕有的通天老倌，球員生涯出任過正前鋒，也曾在甲組賽事串演守門員。

本地的通天老倌向來不多，由於技術水平要求較高，又要左右腳純熟，還要適應不同位置，早期點有葉尚華，到8、90年代則有陳炳安。陳炳安透露在中學擔任中堅，青年軍則踢過前鋒，他說：「初上甲組是由前踢到後，每個位置也試過正選，包括守門員，算是是甲組第一人，可惜該仗落敗。加盟南華後，踢過左右閘，中鋒也試過，教練認為未必是最好的人選，但可以串演這些位置。」

他謙稱球場上的通天老倌未必好，可以說是勝任不同位置，也可說是每個位置也「踢到吓」，他說：「自己比較喜歡踢中場，青年軍年代踢過後上中鋒，試過在青年聯賽成為神射手。」

陳炳安的「手榴彈」也是一絕，他表示當年經愉園外援荷斯域指點擲界外球技巧，後來經過反覆鍛煉而練成，他說：「可能有教練不太喜歡手榴彈戰術，但好多踢法好難才組織到禁區，而手榴彈可起到效果；歐偉倫在南華首個入球也是由我以界外球交與他射入。」

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