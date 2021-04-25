曼聯名宿傑斯有型又靚仔，雖然以往有不少桃色醜聞，包括跟弟婦偷情長達8年，上周五更因為涉嫌襲擊前女友凱特及對方胞妹而被起訴，但仍然吸引到大批女士青睞。英國《太陽報》爆料指，這位威爾斯國家隊主帥已經另結新歡，對方更一位性感內衣模特兒。

報道指，傑斯的新歡名叫莎拉，今年33歲，除了身材與相貌均非常出眾之外，還是一個充滿正能量的女仔。聽說傑斯已經坦誠地跟她交代了自己的情況，並獲得對方體諒及支持。

威爾斯足總早前已經宣佈，官司纏身的傑斯，將不會帶隊出戰6月舉行的歐國盃決賽周。這位47歲「型佬」將會在4月28號出庭，據報他不會承認空罪，而一旦被判罪成，他最高會被判入獄五年。

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