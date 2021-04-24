上季於英超降班至英冠的屈福特，周六在主場靠着伊斯美拿沙亞射入12碼，以1:0小勝米禾爾後，球隊已經落實將會提前兩輪重返英超。

由於較早時候般尼茅夫在主場0:1不敵賓福特，因此這意味着今輪屈福特只要至少取得1分，也能夠肯定獲得升班資格，不過屈福特在領隊悉斯高帶領下在2021年狀態非常出色，23輪聯賽足足贏了當中的16場，因此周六面對米禾爾球隊最終仍順利全取三分，亦事隔一年會與諾域治攜手重返英超聯賽。不過在聯賽尚餘兩輪的情況下，雖然屈福特落後諾域治5分，惟前者仍然有機會爭奪聯賽冠軍。

今場為球隊射入奠勝一球的沙亞，本來去年夏天在屈福特降班時，就成為了眾多英超球會的目標，不過這位塞內加爾翼鋒最終選擇離隊。據英國傳媒報道指，由於現時屈福特順利升班，因此球會預計可以成功說服沙亞再效力球隊一季。

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