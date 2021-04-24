周日西甲有多場賽事上演，包括大勇的巴塞隆拿作客維拉利爾。目前排積分榜第三的巴塞，仍有機會爭奪聯賽冠軍，加上早前已奪西盃，球隊士氣有所提升。主隊「黃潛」維拉利爾自踏入2021年後的狀態飄忽，此役巴塞讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期日48；now632台今日10:15pm直播）

巴塞雖於歐聯早早被巴黎聖日耳門淘汰，惟球隊近期在聯賽戰績不俗，今年於西甲只曾作客1:2不敵皇家馬德里，其餘賽事取得14勝1和。最重要是美斯大勇，近14場西甲共轟18球，效率極高，而且法國前鋒基沙文近5場亦收穫3球，雖然球隊防守不穩，最近5輪只得1場保清白，惟巴塞火力強大，而且眾將為爭聯賽冠軍定必賣力。

維拉利爾最近3輪僅1勝，而且面對艾拉維斯及奧沙辛拿等中下游球隊居然全失三分。其實今季黃潛在教練艾馬利帶領下，面對西甲頭四亦未曾一勝，予人一種遇強即屈的感覺，而且這名西班牙教頭的執教生涯28次鬥巴塞只得2場勝仗，今場難被看好。

同日馬德里體育會作客畢爾包，馬體會近期重返勝軌續居榜首，今仗更迎來射手蘇亞雷斯復出，面對已六輪不勝的畢包有力被看高一線，讓平/半撐上盤。（球賽編號：星期日67；now632台明日3:00am直播）

文：王杰