【歐超聯崩壞】

【綜合英格蘭外電】曼聯班主格拉沙家族當中的祖爾格拉沙，上周已透過官網為參與歐超聯一事向魔迷致歉，不過擁有球會最大股份的艾維格拉沙（圖）上周五於住所附近現身時，據報就拒絕為歐超聯向球迷道歉，似乎跟弟弟唱反調；對於會問會否出售曼聯，他就回答一句「冇回應」。

曼聯自2005年起已由格拉沙家族掌管，持有球會500萬股的艾維格拉沙，與弟弟祖爾成為紅魔聯合會長。早前弟弟祖爾已率先向球迷道歉，並承認班主們要跟魔迷建立更好的溝通，但艾維格拉沙似乎就跟弟弟唱反調。他上周五在佛羅里達州住所附近被傳媒追訪，有媒體問他會否就參與歐超聯一事向球迷道歉時，他就拒絕回應，記者之後再問：「格拉沙先生，很明顯地你不清楚了解你球會的支持者或英國球迷，你會出售這間球會嗎？」然後他淡然回答一句：「沒有回應」，然後就跟太太登上座駕離去。在祖爾格拉沙為曼聯處理這場亂局之際，據報艾維格拉沙事發後一周都留在其佛州棕櫚灘的住所。祖爾的道歉未能安撫魔迷，有部份忠實粉絲早前在卡靈頓基地抗議，提出格拉沙退股及「還政於民」等訴求，相信今次會進一步激起魔迷的怒氣。

另一隊退出歐超聯的英超球隊阿仙奴，上周五晚有大批球迷在阿聯酋球場外聚集，要求高安基下台及出售阿仙奴。身家約為47億鎊（約500億港元）的Spotify創辦人Daniel Ek上周五則於twitter發文，表達了自己對阿仙奴熱愛和收購球會的意欲。