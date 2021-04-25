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NBA速遞｜速龍洛利10投僅1中 紐約人贏120:103奪9連勝

9小時前
蘭度爾（中）周六攻入31分，是紐約人以120:103擊敗速龍之役得分最多球員。

近況大勇的紐約人周六憑蘭度爾（Julius Randle）取得31分和10籃板，RJ巴列特（RJ Barrett）又有25分及12籃板進賬，於主場以120:103擊敗速龍，在NBA常規賽取得九連勝，是該隊自取得13連勝的2012/13球季以來最長連勝走勢，而當年紐約人更取得了大西洋區冠軍。

兩隊今仗在首三節比賽14次互換領先，雙方都未曾領前多於9分，直到紐約人打出一段14:3的攻勢後，於第四節還剩9分13秒將比數拉開至102:86。有四人得分上雙的紐約人最終順利報捷，今季三次對速龍贏出兩場，是2010/11球季以來首次勝出對速龍的系列賽。

這場比賽，速龍的尹維特（Fred VanVleet）及阿尼路比（OG Anunoby）各入27分，並者並助攻11次，施亞甘（Pascal Siakam）亦有26分進賬，但全隊只有他們三人得分達雙位數，手感欠佳的洛利（Kyle Lowry）三分球8投0中、全場10投僅1中只攻入了4分。紐約人今場命中率56%，優於速龍的43.4%，51.6%的三分命中率及83.3%的罰球命中率全都較客軍優勝，在布洛克（Reggie Bullock）攻入了16以及後備戴歷路斯（Derrick Rose）貢獻了19分、7助攻之下順利再捷。

周六（香港時間周日）NBA常規賽戰果

紐約人　120:103　速龍

公鹿　132:94　76人

溜馬　115:109　活塞

熱火　106:101　公牛

塘鵝　108:110　馬刺

小馬　108:93　湖人

爵士　96:101　木狼

金塊　129:116　火箭

註︰前者主場

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