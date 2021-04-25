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劍擊｜決賽負東道主飲恨 佩劍羅浩天東奧資格失之交臂

10小時前
18年亞運銅牌得主羅浩天（圖）於東奧外圍賽決賽敗陣，無緣入圍。資料圖片

奧運劍擊亞洲及大洋洲區外圍賽今日（周日）假烏茲別克舉行，香港佩劍男將羅浩天雖殺入決賽，惜以7:15飲恨東道主運動員馬梅托夫（Sherzod Mamutov），與奧運入場券擦身而過。

是次外圍賽為劍手入圍奧運的最後機會，港隊除男子花劍和女子重劍隊手握團體賽及三張個人賽外，其餘四個尚未入奧的劍項皆有派員遠征烏茲別克，力爭最後一席出線資格。世界排名68的佩劍男將羅浩天率先亮相，曾於18年亞運奪個人賽銅牌的於小組賽總排名第四晉級淘汰賽，再先後以15:13及15:10擊退越南及泰國對手，決賽他鬥世界排名138的東道主運動員馬梅托夫，惜以7:15敗陣，只差一步即可登上奧運殿堂。羅浩天以外，港隊男重代表何瑋桁則於16強不敵沙地阿拉伯對手出局。

女子花劍方面，香港以世界排名56的張楚瑩代表出賽，她小組賽表現平平，六戰僅得兩勝，14名參賽者排第九躋身淘汰賽，雖然她於16強以15:12挫泰國對手，惟八強她面對烏茲別克劍手無功而還，以7:15告負。

賽事周一繼續，港將林衍蕙將亮相女子佩劍賽，賽事共11人報名，其世界排名（78）於眾參賽者中屬第二高。

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