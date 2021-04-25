國際米蘭周日在意甲聯賽，於主場以1:0小勝維羅納，連和兩場後終於重響勝鼓；作客的祖雲達斯則以1:1逼和費倫天拿。

對上兩場先後被拿玻里與史柏斯亞摸和的國際米蘭，今仗初段表現仍然未見起色，半場只能與維羅納互交白卷。戰至76分，國際米蘭終憑達美安的入球鎖定1:0勝局。全取3分後，國際以33戰得79分繼續高踞榜首，領先少踢一場排第二的AC米蘭13分。

同日，費倫天拿在主場以1:1賽和祖雲達斯。客軍今仗雖然佔得較多控球時間，但費倫天拿卻是擁有較多攻門機會的一方。27分鐘，祖記中場拉比奧特在禁區內跳起頂頭槌解圍時，手部觸碰到皮球，球證翻查VAR片段後，費倫天拿獲判12碼，並由杜辛華荷域主射入網，領先1:0。

祖記在下半場一開賽便策動反擊，後備入替保羅戴巴拿的艾華路莫拉達，接應古達度的直傳突破越位，並在右路窄角度起左腳射門，費倫天拿門將達高禾斯基雖已拍到，但皮球仍然在遠柱入網，客軍追平1:1。雙方之後再無入球進賬，最終打成平手，和氣收場。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波