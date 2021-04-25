英國傳媒報道，曼聯在宣佈退出總值35億鎊（約377億港元）的歐超聯後，仍然遭到英國當地體壇及政界猛烈評擊，副主席活華特早前宣佈下台後，近日大批曼聯球迷仍走到曼聯門外示威，以示對美國班主格拉沙家族的不滿，據報周六有過千名魔迷在奧脫福門外聚集。有傳格拉沙家族感到意興闌珊，將標價40億鎊（約430億港元）出售曼聯。

自曼聯宣佈加入歐超聯後，不但遭到一眾球會名宿如費格遜爵士及球迷炮轟，就連英國首相約翰遜亦公開批評參與歐超聯的英國球會，最終因外界強烈反對下，曼聯與其餘5支英超球隊亦宣佈退出歐超聯，然而示威浪潮並沒有因而停止，曼聯球迷將茅頭指去美國班主格拉沙家族，要求對方賣盤。

英國傳媒周日報稱，在2005年以7.9億鎊購入曼聯的格拉沙家族，為曼聯標價40億鎊賣盤，只要有人提出接近40億鎊的報價，格拉沙家族就願意放棄曼聯的控制權。報道續指，暫時尚未知相關報價，將會只涉及格拉沙家族的股權，還是整個曼聯的價值，目前格拉沙家族及曼聯方面仍未對消息有任何表態；但根本曼聯的悠久歷史及吸金能力，傳格拉沙家族認為40億鎊標價合理。

不過曼聯領隊蘇斯克查就堅稱，相信格拉沙家族不會賣盤：「祖爾格拉沙已經道歉，這是很重要的，他告訴我們會專注幫球會繼續前進，團結一致及所有人有共同目標是最好的前進方法。我與他們有一個坦誠及良好的關係，他們一直非常支持我，我們簽下的球員已證明了我們想持續改善，我非常有信心，他們會繼續留在曼聯。」

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