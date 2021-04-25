歐洲足協（UEFA）上周公佈2024年歐聯改革方案，隨着分組賽制取消改行淘汰賽資格，每隊至少要踢十場賽事，隨即引來曼城球星根度簡等人批評UEFA罔顧球員感受。UEFA主席施費連周日就回應，會對新歐聯減少比賽的可能性持開放態度，但就強調球員會因此收少人工，意味着賽事減少將直接降低球員的薪金收入。

UEFA上周在歐超聯風波中宣佈歐聯將由2024年起改制，正賽參賽球隊由32隊增至36隊，各隊賽事亦由現時的6場增至10場。根度簡批評新制罔顧球員感受，新制歐聯與歐超聯相比，只是邪惡與更邪惡的分別。UEFA主席施費連周日接受《每日郵報》專訪就回應，他會聆聽所有對歐聯改制的反對聲音，又強調歐聯增加隊伍及賽事，其實是那些在UEFA歐洲賽事中賺取93%收入的球會推動。他又稱根度簡和高普等人指新歐聯令球員踢更多比賽，他就表示制度仍在修訂中，他自己亦希望可減少比賽。

施費連說：「有教練和球員說（新歐聯）太多比賽了，減少賽事當然可以，那麼球員和教練的薪金亦要隨之而調整，你不能夠賽事少了，反而收入多了。我看到有人說『我們不希望這麼多比賽』，我對此是沒問錯的，真的，就算歐聯維持原狀，它仍會是世上最好的賽事。我們改革，是因為球會就財困問題需要幫助，我們可以不改革的，但球會將要倒閉，那誰受害最多呢？是他們的球迷。因此我明白有人這樣說，但我們相信改革是為所有人帶來好處。」

此外，施費連對於表態參與歐超聯的球隊持強硬態度，他認為英超Big 6豪門可獲「寬容」對待，因他們是首班改變主意並退出的球會，但仍然堅持歐超聯理念的巴塞隆拿、皇家馬德里及祖雲達斯就必須被嚴懲，他形容這些球會就像「地平說者」，依然相信歐超聯存在，有機會下季被踢出歐洲賽事。

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