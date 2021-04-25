周六德甲柏林聯主場迎戰雲達不來梅一戰，雖然主隊靠芬蘭射手普贊柏路大演帽子戲法，以3:1擊敗對手全取三分，不過不來梅後衞馬高費度卻成為了今場主角，事關這名23歲的奧地利後衞在上半場防守柏林聯一次角球攻勢時，慘遭主隊球員安特列治連射三腳，用身體抵擋對手的攻勢遭變《足球小將》中的「樑仔」石崎樑。

事發於上半場16分鐘，當時柏林聯左路角球傳中，柏林聯球員安特列治於尾柱起腳勁射，皮球疑似省中馬高費度的下腹，再反彈回安特列治的腳下，後者隨即再勁射，皮球再次省中已經倒地的馬高費度，然而禍不單行，皮球又再次彈回安特列治的腳下，雖然球證指他在爭球時犯規嗚笛，但安特列治於禁區右路再次選擇傳中，皮球10秒內第三次省中倒在地上的馬高費度，如同《足球小將》漫畫般「樑仔」以身體擋球的情節。

幸好經過對手「3連擊」的馬高費度，不到已一分鐘已重新踏起來繼續比賽，可惜雲達不來梅在馬高費度拼命之下，仍要以1:3不敵柏林聯，聯賽還餘3輪之下距離尾二、近期因爆發疫情賽事延期的哈化柏林只有4分但多賽3場，不來梅護級形勢仍未明朗。

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