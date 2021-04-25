周六NBA常規賽湖人再次作客小馬，復出第二戰的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），今仗拿下17分3籃板和3助攻，加上奇兵麥利摩亞（Ben McLemore）的火力，紫金兵團最多領先過17分。惟他們換邊後因進攻啞火被小馬逆轉，最後以93:108敗陣。幸好休戰逾一個月的勒邦占士（LeBron James），有望下周回歸。

AD復出不久仍需被湖人限制上陣時間，但他們今仗再缺少正選射手樸比（Kentavious Caldwell-Pope），上仗鬥小馬攻入今季新高29分的他，扭傷右足踝避戰，令湖人缺少一大火力。不過AD於回歸第二戰似乎已慢慢找到狀態，上半場已有12分的他，跟麥利摩亞及舒路達（Dennis Schroder）協助湖人半場領先58:46。可是他們易邊後丟失最多領先17分的優勢，被當錫（Luka Doncic）第三節領軍扳平79:79。

第四節紫金兵團更集體啞火，被攻入今季新高25分的小馬前鋒D鮑維（Dwight Powell）頻頻切入得手，單節攻入12分。湖人被拉開比數，最後以93:108告負。小馬獲勝後以33勝26負壓過拓荒者，升上西岸第6位，而第5的湖人只領先小馬1.5場勝差。正當湖人憂心之際就收到好消息，周六據報因足踝高位扭傷休戰超過一個月的占士，有望在下周復出。報道指AD現時仍被限制上場時間，但就很快就有占士相助，他最快可在下周歸隊，有望趕及在湖人惡鬥金塊和快艇前復出。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波