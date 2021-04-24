周六法甲賽事，巴黎聖日耳門（PSG）作客靠着基利安麥巴比梅開二度，加上莫路伊卡迪射入12碼，作客以3:1輕取梅斯，力壓里爾升上榜首。不過今場起孖的麥巴比在比賽尾段受傷，提早退下火線，或者令到PSG周中迎戰曼城有隱憂。

今場開賽3分鐘，麥巴比已經接應安達靴里拉長傳後射成1:0，雖然下半場梅斯一度追成1:1平手，不過直至58分鐘麥巴比再於禁區頂勁射為PSG再次領先至2:1。可是比賽進行至83分鐘時，麥巴比在一次突破倒地後出疑似右腳受傷，教練普捷天奴隨即將麥巴比收起，不過這位法國前鋒依然能夠走下場，隨後89分鐘伊卡迪自己博得12碼再射入，為PSG全取三分。

賽後普捷天奴提到麥巴比的傷勢時，就預計傷勢並不嚴重：「他的股四頭肌受到了撞擊，不過我們覺得這不是太嚴重。」

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