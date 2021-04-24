周六利物浦在主場迎戰紐卡素，雖然開賽早段就先開紀錄，惟球隊隨後浪費多次入球良機，最終在補時階段被逼和，連續兩場失分錯失上前4的機會。賽後紅軍領隊高普對球隊屢失良機非常不滿，更表示單論周六的這場表現，球隊絕對不配下季的歐聯資格。

今場利物浦全場錄得接近7成的控球率，而且有多達22腳射門，可惜只能攻入一球，高普賽後接受BT Sport訪問時就點評了球隊的表現：「我們入了一個精采的入球，不過未有殺死比賽，我們令到對手有機會生存，而他們亦值得入球。本來他們之前已經先入一球，很不幸哥林威爾遜手球在先，我們甚至沒有取得這份禮物，我覺得今場好像輸了一樣，我不覺得今場表現值得讓球隊在下季出戰歐聯。」

當高普被問到為什麼球隊再次在比賽尾段被逼和時，高普回答：「我不知道，我們要保持控球權，讓自己控制比賽。當你一直都浪費機會時，你如果去贏得比賽？」

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