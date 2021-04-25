錫菲聯周六在英超尾場憑麥哥迪克一箭定江山，於主場以1:0小勝白禮頓，結束各項賽事六連敗。雖然錫菲聯已篤定降班，但今場為球隊奠勝的麥哥迪克表示「我們是為未來而戰」。

錫菲聯上一輪作客以0:1不敵狼隊隊已提早肯定降班，周六迎戰白禮頓之役，麥哥迪克於19分鐘藉客軍未能成功解圍近門射入而領先1:0。控球佔優的白禮頓下半場有積及莫達的入球因越位在先而無效，而今場兩度攻門被蘭斯達爾化解的馬奧比，於72分鐘則於門前炒高，錯失入球良機，結果以0:1受挫。

麥哥迪克射入今季在聯賽的第七球，為赫京博頓取得暫代領隊以來首場勝利後表示︰「我們是為錫菲聯效力，我們不能停工。每場比賽我們都要令對手難踢，我們是為了這家球會和我們的未來而戰。」他說︰「我們證明了我們仍然是一個團隊，即使我們已降班……我們是為了這球會而戰，我們希望留在這個球會。」

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