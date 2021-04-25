大專陸運會周日假聯校運動場上演，香港中文大學代表黃沅嵐克服阿基里斯腱斷裂的傷患，在女子跳高一次跳過1米73追平個人最佳成績（PB），並力壓張靜嵐、周君穎和鄧伊程等強敵奪冠。試跳1米77失敗的她在賽後難掩失望，坦言已經五年未曾突破自己，

周君穎和鄧伊程三次試跳1米73皆無功而還，代表理大出戰的張靜嵐則於第二次跳過1米73，並與黃沅嵐鬥到最後。黃沅嵐第一次試跳1米77時幾乎成功，但二人三次試跳均以失敗告終。中大健康與運動科學系四年級生黃沅嵐憑較佳表現力壓張靜嵐奪冠，周君穎和鄧伊程則分列三及四名。

黃沅嵐奪冠後仍一臉失落，她坦言並非因挑戰馮惠儀2014年創下的大專紀錄（1米76）失敗所致，而是對自己不能做到教練的要求、不能刷新PB而失望：「我今日的目標是破PB，我已經五年未試過刷新PB了，很可惜今日也未能做到。」黃沅嵐曾於2017年D1學界田徑中奮戰受傷，其右腳阿基里斯腱斷裂，她笑言今日跳到追平個人最佳的1米73，已較上月田徑系列賽一有進步。身高1米64的她續指，自己身高不夠，唯有靠練步法改善表現，惟現在仍未捉到節奏。

一眾大專健兒在其他田徑賽事亦有好表現，杜婉筠在女子鉛球首名登場，並一擲擲出破大專紀錄的13米19奪冠。她在賽後表示，近期比賽重開，而且自己勤於舉重增強力量，故今日六擲皆擲出12米尾至13米頭的穩定表現，終順利造出佳績。她透露，自己在兩周前的鐵餅表現令人失望，「起碼要對自己有交代，那次成績真的有一點丢架。不過臨近學期尾多功課，令我分心不再想那場比賽。」今年將於浸大體育及康樂管理系畢業的杜婉筠，更指以一項新紀錄為大專生涯作結，也算是一個完美結局。

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