游泳生涯一直順風順水，前香港「背后」蔡曉慧（Sherry）今年教游泳第10年，沒想到遇上世紀疫情，人生未試過近10個月沒開工，瘦了荷包肥了自己，但不減堅毅意志：「這時候我不可倒下，因為我是一班泳員的一個寄託。」

記者/攝影：徐嘉華

上次見Sherry是去年1月爆疫前數星期，體院舉行了香港游泳教練會年度頒獎禮，她首獲頒「Harry Wright教練獎」，當天她的愛徒伍棹然獲「最進步泳員獎」，雙喜臨門，以前獲獎無數的Sherry特別珍重這個她當教練後的第一個獎：「這獎是個很重要的認同，不是代表我教得多好，而是我的學生游得好，教了10年，我一直不敢找人提名我（教練獎項），總覺自己不夠資格，這次就覺得預備好了。」

教水10年無悔退役

出乎Sherry意料的是獲獎不足一個月就爆發疫情，這1年4個月，泳池、泳灘關足九個多月，再好的教練也無用武之地；近一年斷斷續續的關池、開池再關池的日期，Sherry記得很清楚，從去年1月29日關到5月，之後7月再關、9月重開、12月2日關到本月1日：「當然清楚，因為沒薪酬嘛！」

「記得一開始因疫情關池，會不斷抱着下星期會重開的希望，接着第2波、第3波，見到確診數字不斷上升，到去年12月第4波，我已做好心理準備。」一班游泳教練近300天零收入，有的已轉行送外賣、駕Uber，Sherry慶幸在大泳會做總教練，疫情間也想出一套網上教學才不致零收入。

訪問這天泳池未重開，Sherry騎着單車，帶着以前穿過的奧運鯊魚泳衣、有自己姓氏「TSAI」的泳帽，以及帶已斷了的紫色泳鏡，全盛期曾擁18項香港游泳紀錄的她，在2009年12月香港東亞運後退役；眼前的她有點變胖，近日多以單車代步，順便消脂：「疫情初期人很懶，天天困在家，超多負能量，後來我發現開始不愛拍照，因胖了，拍了也不好看，亦感覺不健康，開始控制飲食，買了單車瘦身，有工作就騎車去開工。」

問她有沒有後悔年僅26歲就退役，她想也不想說：「我足足16年的游泳生涯是無悔的，游完香港辦的東亞運退役是最好不過的時機，當時如我繼續游下去，可能只有零點幾秒的進步。」

Sherry沒即時加入教練行列，退役後給自己一年找新路向，除修讀碩士課程，亦瘋狂試不同工種，包括香港奧委會及體院的文職、兼職教練及做電視台體育主持等等：「我退役時已26歲，年齡比其他畢業生大，所以想盡快吸收社會經驗，那年工作後發覺自己不太喜歡在辦公室做朝九晚五的工作。」

2011年，Sherry正式進入游泳教練行列，這10年她試過自組泳會，自己收學員，2015年加入本地大泳會，兩年前成為大埔泳會總教練，手上約有20名潛質優厚的中學生泳員，曾打破香港紀錄及港青紀錄，代表是18歲的前男拔萃泳隊隊長、去年剛升讀美國喬治亞大學1年級的伍棹然，他既擁兩項港績，亦曾參加世青及世錦賽，Sherry表示：「以前做運動員時有個香港第一的光環，做教練就要放下，由零開始不斷學習，伍棹然是我一個小小里程碑，希望未來有更多泳員參加亞運會等級的大賽。」

創網上教學課程自救

Sherry認為教練工作比做泳手難得多：「疫情這段日子誰不難過？但我覺得這時候不可倒下，因我是泳員的一個寄託；這疫情對一班青少年泳員來說，其實都很迷失，所以想出一套網上教學，專門訓練他們平時忽視的陸上練習如提升敏捷度、柔軟度、力量及靈活性，當是增值自己，當一切回復正常時，他們就能勝人一籌。」公眾泳池已於本月二日重開，雖然受着多項防疫措施限制，但正如Sherry所說：「我不介意，至少有條活路給我們游泳教練！」

雅典奧運持旗手最威一次

10歲開始習泳的蔡曉慧身為香港「背后」，在16年游泳生涯參加過不少「運動會」，但說到最難忘，一定是運動員的最高舞台——奧運，她參加了三次，每屆都有難忘事：

2000年悉尼奧運：像個小粉絲

蔡：當年我17歲，參加50米自由泳及100米背泳，在現場像個小粉絲，第一次見到世界最強的泳手，感覺自己好渺小，那時很喜歡澳洲的科比，剛好在悉尼舉行，全場為他歡呼的情景好震撼。

2004年雅典奧運：開幕禮持旗手是最威一次

蔡：是我運動員生涯最威風、最深刻一次，我很幸運被選中，亦為作為泳手感驕傲，這屆我參加100米及200米背泳，記得這年我赴雅典的航班上，有記者問我當持旗手的感受和有甚麼準備，我就隨便說了：「會敷面膜囉！」最後我都好好享受了持旗那30多秒。

2008年北京奧運：個人最後一屆

蔡：這年我游100米背泳及200米個人混合泳，很開心亦很感激一班中學同學飛赴北京支持我，還造了橫額跟T恤為我打氣，最後我破了港績。