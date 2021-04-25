延遲一周舉行的大專田徑次日賽事今日假聯校運動場上演，理工大學在女子短跑稱霸，梁筠宜和陳佩琦分別贏100米和200米冠軍，兩人並合力於4x100米接力以47秒48奪冠兼打破大專紀錄。

賽事原定上周舉行，但因為聯賽運動場有職員初步確診肺炎而延期，幸最後亦只是虛驚一場。今日徑賽焦點有100米和200米，早上舉行的女子100米，梁筠宜力壓陳佩琦奪金；下午的200米則由陳佩琦扳回一仗。梁筠宜在100米衝線後倒地，她解釋昨晚休息不足，「我的貓出了事，昨晚沒有睡，到診所陪伴，今早才睡覺，沒有力，加上100米這麼高速，自己有點緊張。」梁筠宜倒地後被自己鞋釘擦傷，但下午仍可繼續比賽，她續說：「200米時真的很累，盡力了，但造出了個人最佳時間，可惜超風速。」

兩人在4x100米再與譚施晴及馮焯琳合力跑出47秒48，打破大專紀錄時間奪金。即將畢業的譚施晴表示：「很滿意這個成績，特別我已是最後一年，剛好遇到佩琦她們，可以合作，覺得這是緣份，我們亦一直有點默契，最後做到這個成績。」陳佩琦與馮焯霖跑畢4x100米後再緊接出戰4x400米，但理大不敵浸會大學僅得亞軍，浸會大學由黃影彤、施泳坤、鄧佩君及廖海茵跑出破大會紀錄時間4分01秒54。

總成績方面，浸大包辦男、女子組冠軍，成為全場總冠軍，理大及香港中文大學分別排第二、三位。

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