曼聯球迷對美國班主格拉沙家族不滿，更有傳他們將會賣盤。事實上，在今季20支球會中，共有9支球會由美國班主所有或部份擁有，當中包括利物浦和阿仙奴等。

除了曼聯外，共有5支英超球會的美國班主為球隊的最大股東，當中包括阿仙奴、利物浦、阿士東維拉、般尼和富咸。當中阿仙奴球迷和利物浦球迷對美國班主的反對聲音較大，當中阿仙奴班主高安基曾為酋長球場制定高昂的票價，又不願投放資金讓球隊在轉會市場增兵買人；不過，他近年亦贖回球隊興建新球場的債券，自己負責球隊的債務外，更令球會有更穩定同健康的財務狀況，但最近歐超聯風波，再令球迷再次要求他下台和出售阿仙奴。

至於利物浦的班主芬威集團，就慢慢助球隊重回高峰，當中請到領隊高普極為關鍵，其後更買下多名高價球員，如穆罕默德沙拿和華基爾雲迪積克，令球隊接連贏下歐聯和英超冠軍，亦令球會價值已倍上增長。而最近的歐超聯風波，班主亨利作公開道歉，亦得到紅軍球迷的接受。

阿士東維拉的美國班主Wes Edens在18年入主後，球隊該球季就能升上英超；今季的「升班馬」富咸就由巴基斯坦裔的Shahid Khan在2012年買下球會，即使球隊近年做英超升降機亦未有賣盤。而般尼就是最新一支由美國人做班主的球隊，在去年12月，美國投資公司ALK Capital以2億鎊買下球會84%的股權。

另外，水晶宮、列斯聯和韋斯咸都是由美國人部分持有，但他們佔的股權比例較少，未有絕對的決策能力。不過，英超有9支球會由美國班主所有或部份擁有，比起英國人的6間球會還要多。

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