香港女子職業高爾夫球手陳芷澄於美國出戰LPGA洛杉磯公開賽，於周六最後一輪賽事造出低標兩杆成績，以總成績低標十杆排第八位，是自2018年進軍LPGA巡迴賽以來，首次以前十名完成賽事。

陳芷澄在過去三日皆以低標準杆完賽，惟最後一日首九洞表現略為失準，只捉出一隻「小鳥」，其中兩個洞更以超一桿成績完成。幸好她及時調整，於第15個洞以低標兩杆收穫「老鷹」，再在最後一個洞捉到「小鳥」，終以低標兩杆戰罷今日賽事，力保前十位置。最終陳芷澄以總成績低標十杆完成今站賽事，與美國球手Morgan Pressel並列第八，是她是自2018年進軍LPGA巡迴賽以來，首次以前十名成績完賽。加拿大的Brooke M. Henderson則以一杆之差力壓東道主球手Jessica Korda，捧走今站冠軍。

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