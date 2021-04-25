太陽後衞D卜克（Devin Booker）今季暫時場均25.1分、4.2籃板、4.5助攻，除咗幫球隊做NBA西岸二哥之外，仲有Kendall Jenner呢位超模女友，可以話係人生贏家！但日前竟然有一位女士，令呢位今季場均射波命中率達48.1%嘅24歲球星玩籃球機要認真起嚟先贏到！呢位女士就係Kendall嘅細妹Kylie Jenner！

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