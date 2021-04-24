F1宣佈成功與鈴鹿賽車場續約至2024年，未來三屆日本站賽事將會繼續在當地舉行。

「今次續約是我們希望繼續在亞洲推廣這項運動的一部份。」F1行政總裁杜明尼卡利說。「F1未來三年能夠繼續在鈴鹿賽車場比賽，我真的十分高興，日本在全球F1車迷心目中，佔有一個相當重要的位置，而鹿鈴本身亦上演過很多經典場面，當中有11屆世界冠軍，就是在這裏決出。」

負責營運鈴鹿賽車場的本田子公司Mobilityland亦表示，期待繼續與F1合作。「鈴鹿賽車場有22年便會踏入60周年，我們在接受未來新挑戰的同時，也會珍惜F1運動的歷史和傳統，為車迷提供驚喜和歡樂。」Mobilityland社長田中薰說。

受疫情影響，去年的日本站並未能舉行，而本年度賽事已定於10月10日上演。

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