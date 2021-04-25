周日西甲尾場，近期狀態有所復蘇的榜首馬德里體育會作客鬥中游的畢爾包。但主隊開賽初段已經領先，雖然馬體會戰至77分鐘有中堅史提芬沙域扳平，可惜尾段遭對手恩尼高馬天尼斯頭槌絕殺，以1:2不敵對全失三分，僅領先少賽一場的巴塞隆拿2分，勢被對手爬頭失榜首位置。

馬體會早前一度被同市宿敵皇家馬德里搶走榜首位置，但近期兩連勝兼未失一球下，成功重奪榜首位置，今仗球隊續先收起蘇亞雷斯，派出近期士哥頻頻的安祖哥利亞擔正攻堅。不過開賽僅8分鐘畢爾包一次巧妙反擊配合，中場安達卡柏右路傳中，前鋒阿歷斯比倫古亞門前頂入助主隊先開紀錄。

此後雙方形勢膠着，馬體會先後換入阿蘇及祖奧菲歷斯加強攻力，終在77分鐘收到成效。恩歷克卡拉斯高開出右路角球，中堅史提芬沙域前柱一頂破網助馬體會扳平。可惜的是，馬體會反勝未果，更在86分鐘因對手一次角球攻勢，中堅恩尼高馬天尼斯無人看管下接應升頂破網，成功絕殺馬體會。馬體會全失三分後僅以2分領先次席的皇馬及第三的巴塞，但巴塞少踢一場，而周中巴塞將踢補賽鬥周日輸波的CF格蘭納達，贏波的話將可爬過馬體會上榜首。

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