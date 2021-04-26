曼城於周日英格蘭聯賽盃決賽以1:0險勝熱刺，阿根廷前鋒阿古路今夏離隊前能再次在溫布萊球場捧起獎盃，但今戰他並沒被領隊哥迪奧拿調派上陣。球迷就認為哥帥不用阿古路是對他欠缺尊重，甚至一分鐘上陣時間都不給予他，感覺到阿古路的時代已經終結。

季後約滿的阿古路確定今夏將會離開效力十年的曼城，藍月在他離隊前為他多贏一個英聯盃獎盃，本來是值得高興的事，但今場他全程被哥迪奧拿收在後備席，雖然下半場他一度在場邊熱身，但最終仍未被哥帥換入。有球迷就認為，這位為曼城射入了257球的隊史第一射手，離隊前亦得不到尊重，哥迪奧拿甚至不給予阿古路機會在溫布萊為曼城踢最後一仗：「我覺得哥迪奧拿今天是不尊重阿古路，當我看到他在後備席，我感覺到他的難過，我感覺到他的時代已經終結。」

其他球迷亦留言：「看到阿古路在後備席，我亦很難過，他看起來也很不開心，哥迪奧拿至少也給予他20分鐘上陣時間吧。」、「很遺憾阿古路（在曼城）的生涯就這樣了。」阿古路賽後則上載曼城的捧盃城到個人Twitter，高興寫道：「冠軍！趕及能在球場再看見球迷多一次，再次團結起來！」

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