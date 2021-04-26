英國《太陽報》爆料，美臣蒙特、芝維爾與比利基莫亞3名車路士球員上周日涉違反防疫條例，出席一個大型的私人派對，已收到警方發出警告勸喻勿再犯。

引述消息人士指，3名球員雖然沒有被警方傳召至警局問話，但上門調查時已被要求他們日後要注意自己的行為，嚴格遵守限聚令。據悉有鄰居投訴派對地點的聲浪太大，造成滋擾，遂向警方報案。

有份出席派對的一位網紅𡃁模Amy Hollingworth，當日在IG上載了一架林寶堅尼跑車，該座駕被爆與芝維爾所擁有的那架相同，相信這位車仔左閘當日就是乘坐這架跑車赴約。

派對前一天，車路士剛於英足盃四強淘汰曼城入決賽，而對於3將違反限聚令一事，球會雖沒有發表任何評論，但有消息指已私下向3人「照肺」，皆因美臣蒙特與芝維爾都不是首次違規，前者去年3月試過因與韋斯咸中場迪格蘭賴斯偷偷去公園的球場踢球，被前領隊林柏特訓斥；後者則在去年10月時，為隊友譚美阿巴謙慶祝生日，同樣違反限聚，事後齊齊公開道歉。

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