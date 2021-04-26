第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間周一進行，NBA過去就有已故球星拜恩（Kobe Bryant）奪過最佳動畫短片獎，這天再有NBA球員有幸跟奧斯卡的榮耀沾上邊。網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）和爵士後衞干尼（Mike Conley）有份投資的短片《Two Distant Strangers》，就奪得今屆奧斯卡最佳短片獎項。

去年離世的拜恩於2018年憑《親愛的籃球》（Dear Basketball）贏得奧斯卡最佳動畫短片獎，近年亦有球員開始投身影音界。KD和干尼這次出資贊助《Two Distant Strangers》短片拍攝，他們是影片10位執行製作人中的其中2位。短片以科幻形式講述白人警察暴力和美國種族議題，當中過程不斷重覆上演，片段由Martin Desmond Roe執導，Travon Free創作。

杜蘭特得悉有份投資的影片奪得奧斯卡後，在Twitter發文祝賀《Two Distant Strangers》：「重要的時刻！恭喜！」

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