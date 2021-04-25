英超球會曼聯在宣佈退出歐超聯後，仍遭到當地體壇及政界猛烈抨擊，副主席活華特早前宣佈下台後，近日仍有大批魔迷走到主場奧脫福外示威，以示對美國班主格拉沙家族的不滿。有傳格拉沙家族感到意興闌珊，將標價40億鎊（約430億港元）出售曼聯。

自曼聯宣佈加入歐超聯後，不但費格遜爵士及球迷炮轟，就連英國首相約翰遜亦公開批評參與歐超聯的英國球會，最終在外界強烈反對下，曼聯與其餘五支英超球隊亦宣佈退出歐超聯，然而示威浪潮並沒停止，曼聯球迷將茅頭指去美國班主格拉沙家族，要求對方賣盤。

上周六，大批曼聯球迷在奧脫福門外聚集，據報有過千名球迷在球場正門外以及曼聯三劍俠銅像附近，燃點煙火、展示標語及高叫格拉沙下台，部份球迷亦戴着「格拉沙走人」的頸巾。

英媒周日報稱，備受壓力的格拉沙家族已為曼聯標價40億鎊賣盤，只要有人提出接近相關價錢的報價，格拉沙家族就願意放棄曼聯的控制權。報道續指，暫時尚未知相關報價，將會只涉及格拉沙家族的股權，還是整個曼聯的價值，目前格拉沙家族及曼聯方面仍未對消息有任何表態，但據曼聯的悠久歷史及吸金能力，有傳格拉沙家族認為40億鎊標價合理。

入主16年5奪英超

在2005年以7.9億鎊購入曼聯的格拉沙家族，多年來雖不太受魔迷歡迎（見另文），但其實16年間為曼聯花費了接近14.5億鎊擴軍，當中包括以9,450萬鎊從祖雲達斯回購保羅普巴，以及以7,830萬鎊由李斯特城買入哈利馬古尼，紅魔在這十多年內亦曾贏過5屆英超、1屆歐聯、1屆歐霸盃、1次英足盃及4次英聯盃冠軍，但不少是在格拉沙家族入主初期，費格遜時代所取得的成就（見附表）。

蘇B堅信不會賣盤

不過曼聯領隊蘇斯克查堅稱，相信格拉沙家族不會賣盤：「祖爾格拉沙已道歉，這是很重要的，他告訴我們會專注幫球會前進，團結一致及所有人有共同目標是最好的前進方法。我與他們有個坦誠及良好的關係，他們一直非常支持我，我們簽下的球員已證明了想持續改善，我非常有信心他們會留在曼聯。」蘇B又強調球會管理層變動恐會影響成績，呼籲球會要尋找活華特合適接班人，然而現時格拉沙家族卻意興闌珊隨時賣盤，曼聯成績還是要依靠蘇B好好領軍。

綜合英格蘭外電

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