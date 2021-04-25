1970、1980年代本地球壇興旺，青年軍水平甚高，年輕球員要爭取踢上甲組競爭極大，出身於愉園的陳炳安因未獲提升上甲組而一度轉行，但最終機會再臨，繼而成為本地一代球星及港隊隊長。

陳炳安出身於愉園青年軍，亦是香港青年隊代表，只是要在球圈打出名堂並不容易，這位前足球先生表示技術不及同輩，惟有靠態度取勝，踢法仿效偶像尹志強，他說：「當年有十個八個隊友比我好，自己技術不及人，不拼搏沒可能上位，場上便奮不顧身，故有『拚命三郎』的外號。」

縱已是港青代表，但陳炳安未獲提升到愉園一隊，當時有同學親戚介紹他到電器公司任職，便決定轉行投身社會，他說：「讀書成績不太差，可以考上大學，但因想在足球圈發展，故媽媽提出用兩年時間，不成功便讀書或工作。

開季前，愉園教練再問我有無興趣踢甲組，當時有掙扎，因為在電器公司任職很開心，同事及老闆給我溫暖的工作環境，老闆表明可接受邊踢邊工作，但我不想兩邊兼顧，決定再給自己多兩年時間。」

陳炳安首季在愉園已有後備上陣機會，還取得入球，其後入選港隊，他回想慶幸獲球會給予另一次機會，成就其不一樣的人生，擔任港隊隊長，獲選為足球先生。